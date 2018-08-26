Порошенко торжественно пустит газ в Авдеевке

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", глава государства примет участие в торжественном символическом пуске газа на газопроводе высокого давления от пгт. Очеретяное до Авдеевки.

"Мало кто в мире могв январе 2017 года представить, что в Авдеевке россияне будут пытаться устроить армагеддон. Нельзя представить, что в 21 веке посреди Европы жителям 20-тысячного года пытались предречь холодную смерть", - цитирует Порошенко принадлежащий ему "5 канал".

Авдеевка оставалась без газа на протяжении года из-за того, что боевики перебили газопровод, ведущий в город с неподконтрольной Украине части Донецкой области, и не давали его восстановить.

Накануне Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города и снова заявил что украинский флаг скоро будет развеваться над ныне оккупированным городом.