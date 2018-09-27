В Авдеевке жители пользуются интернетом из "ДНР"

Интернет в Авдеевку поступает с оккупированных территорий / Reuters

Один из главных интернет-провайдеров города Авдеевка Донецкой области является плательщиком налогов и официально зарегистрирован в Куйбышевском районе оккупированного Донецка.

"Формально компания с символическим названием "Онлайн-Украина" зарегистрировано в Запорожской области. Но вся база данных абонентов провайдера, сервера доступа и другое техническое оборудование также находятся на оккупированной территории. Сын владельца компании открыто принимает участие в донецких автогонках, а типовой договор его предприятия "висит" в открытом доступе на сайте Российского провайдера onlinedn.ru", - сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

По словам нардепа, соответствующее заявление о нарушениях уже передано в СБУ. Он подчеркнул, что следствие располагает копией справки из "налоговой инспекции ДНР", где официально подтверждает регистрация провайдера.

/ Фото: скрин Facebook/Мустафа Найем

Напомним, в Макеевке Донецкой области люди начали обращаться в больницу с жалобами на плохое самочувствие из-за токсичности воды в водопроводе.