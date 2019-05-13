На Житомирщине из школы в больницу попали 13 детей

В Коростышеве в школе ученик распылил газ, в больницу попали 13 детей / УНИАН

В городе Коростышев Житомирской области в понедельник, 13 мая, в одной из школ распылили газ раздражающего действия, в местную больницу попали 13 детей.

В школе газ распылили около 10:40 на перемене на третьем этаже в помещении туалета, из-за этого у детей возникло жжение и раздражение кожи, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Житомирщине.

По данным полиции, в больницу попали школьники от 2005 до 2009 г.р., а распылил газ ученик 8-го класса, 2005 г.р.

В школе после проветривания помещения продолжили учебный процесс. Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит штраф или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, 15 апреля днем в Черкассах в гимназии №1 десятки детей отравились в результате распыления газа из баллончика. Газ распылили в гардеробе учебного заведения.