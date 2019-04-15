Названа причина массового отравления детей в Черкассах

15 апреля 2019, 17:10

В Черкассах десятки детей пострадали из-за газа, сообщил чиновник.

Чиновник сообщил, что в гимназии Черкасс десятки детей пострадали из-за распыления газа
В гимназии Черкасс десятки детей отравились из-за распыления газа, сообщил чиновник / facebook.com/sergiivoronovoficial

В Черкассах десятки детей отравились в гимназии №1 в результате распыления газа из баллончика.

Газ распылили в гардеробе гимназии, написал директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов в Facebook.

По его данным, около 14:00 было известно, что приблизительно 45 детей "попали под поражение газом", их состояние удовлетворительное.

"Школа оперативно отреагировала, сработав в соответствии с методическими рекомендациями, на место происшествия прибыли все соответствующие подразделения для выяснения обстоятельств ситуации", — отметил чиновник.

Чиновник сообщил, что в гимназии Черкасс десятки детей пострадали из-за распыления газа
В гимназии Черкасс десятки детей отравились из-за распыления газа, сообщил чиновник / facebook.com/sergiivoronovoficial

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом, 38 пострадавших госпитализировали, 15 детей находятся в состоянии средней тяжести.

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дети Черкассы школа отравление
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