Названа причина массового отравления детей в Черкассах

В гимназии Черкасс десятки детей отравились из-за распыления газа, сообщил чиновник / facebook.com/sergiivoronovoficial

В Черкассах десятки детей отравились в гимназии №1 в результате распыления газа из баллончика.

Газ распылили в гардеробе гимназии, написал директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов в Facebook.

По его данным, около 14:00 было известно, что приблизительно 45 детей "попали под поражение газом", их состояние удовлетворительное.

"Школа оперативно отреагировала, сработав в соответствии с методическими рекомендациями, на место происшествия прибыли все соответствующие подразделения для выяснения обстоятельств ситуации", — отметил чиновник.

В гимназии Черкасс десятки детей отравились из-за распыления газа, сообщил чиновник / facebook.com/sergiivoronovoficial

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом, 38 пострадавших госпитализировали, 15 детей находятся в состоянии средней тяжести.