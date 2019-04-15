Названа причина массового отравления детей в Черкассах

В Черкассах десятки детей пострадали из-за газа, сообщил чиновник.
В Черкассах десятки детей отравились в гимназии №1 в результате распыления газа из баллончика.
Газ распылили в гардеробе гимназии, написал директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов в Facebook.
По его данным, около 14:00 было известно, что приблизительно 45 детей "попали под поражение газом", их состояние удовлетворительное.
"Школа оперативно отреагировала, сработав в соответствии с методическими рекомендациями, на место происшествия прибыли все соответствующие подразделения для выяснения обстоятельств ситуации", — отметил чиновник.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом, 38 пострадавших госпитализировали, 15 детей находятся в состоянии средней тяжести.