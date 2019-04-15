Массовое отравление: в Черкассах десятки школьников попали в больницу

В Черкассах отравились десятки школьников / УНИАН

В Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом, 38 пострадавших госпитализировали, 15 детей находятся в состоянии средней тяжести.

Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, ссылаясь на данные черкасского Центра экстренной медицины и медицины катастроф.

В Минздраве добавили, что из 75 школьников, которые отравились, 37 получили медицинскую помощь амбулаторно.

"...Состояние детей разное, но пока угрозы для их жизни нет... 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу", — отметили в ведомстве.

Напомним, 14 марта в Шевченковском районе Днепра в одну из школ на занятия из-за болезни не явились 512 из 904 учеников. Потом в полиции сообщили, что один ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение.