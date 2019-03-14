В одной из школ Днепра заболели более 500 учеников

14 марта 2019, 17:44

В том числе 12 школьников госпитализированы в больницу.

школа
В одной из школ Днепра заболели более 500 учеников / Униан

14 марта на занятия в одну из школ в Шевченковском районе Днепра из-за болезни не явились 512 учеников из 904.

Причины ухудшения самочувствия школьников выясняют отдел ювенальной превенции и санэпидемстанция.

"По неофициальной информации, 94 ученика пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь", – заявили в полиции.

Один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение, сообщила Украинской правде пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Состояние детей удовлетворительное. Неизвестно, связано ли это с тем, что дети ели в школе, потому что двое из госпитализированных не ели в столовой. Сейчас еще рано говорить, что там случилось", – отметила она.

Напомним, 1 марта в одной из школ Днепра после игры отравились шестеро учеников четвертого класса. Дети играли самодельными игрушками — "лизунами", а потом отравились.

А в начале октября в Хмельницкой области в одном из детских садов произошло массовое отравление — пострадали 20 детей и воспитатель. У пострадавших была очень высокая температура, тошнота, рвота, понос, боли в животе и слабость.

Напомним, 8 мая во время линейки в школе №8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Всего с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Днепр дети болезнь школа
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