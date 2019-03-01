"Опасные лизуны": в Днепре отравились школьники

В школе областного центра отравились ученики четвертого класса.
В одной из школ Днепра после игры отравились шестеро учеников четвертого класса.
Дети играли самодельными игрушками — "лизунами", а потом отравились, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области.
По его данным, вероятнее всего, "лизуны" и стали причиной отравления школьников.
Напомним, в начале октября в Хмельницкой области в одном из детских садов произошло массовое отравление — пострадали 20 детей и воспитатель. У пострадавших была очень высокая температура, тошнота, рвота, понос, боли в животе и слабость.