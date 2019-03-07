Выпускники украинских школ больше не получат аттестаты о среднем образовании

В школах отменят аттестаты / otvetprost.com

С 2019 года выпускникам школ аттестаты заменят свидетельствами о получении полного общего среднего образования.

Как рассказали в Министерстве образования и науки Украины, школьникам после окончания четвертого класса выдадут свидетельство о получении начального образования, после девятого класса — о получении базового среднего образования, а после одиннадцатого — о полном общем среднем образовании.

Отмечается, что свидетельства внесут в единую государственную базу, что облегчит восстановление документов, а также переход детей из одного учебного заведения в другое.

"Еще с советских времен мы получаем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в России, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена", — сказано в сообщении министерства.

Кроме того, новые свидетельства будут доступны для лиц с нарушением зрения, поскольку свидетельства будут изготавливать со шрифтом Брайля.

Напомним, ранее в Минобразования намерены изменить правописание в украинском языке.