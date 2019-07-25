На Херсонщине в детском лагере массово отравились дети

ЧП произошло в детском лагере Буревестник / УНИАН

В селе Лазурное Херсонской области в пансионате Буревестник – массовое отравление. В больницы госпитализированы 14 детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Стоит отметить, что в течении последних нескольких дней в разных областях Украины фиксировались массовые пищевые отравления. В частности, в Днепре из-за отравления на ООО Миропласт на больничные койки попали 20 людей. Предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция. Работники предприятия употребляли еду, которую предоставляла ООО Синявская Н.В. На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Читайте такжеРанние арбузы и дыни: медики назвали признаки отравления нитратамиКроме того, 14 июля произошло массовое отравление и в детском оздоровительном лагере в Одесской области. Врачи диагностировали у 53-х пациентов дизентерию Флекснера.

17 июля в Евпатории (захваченный Россией Крым) в оздоровительном лагере Лучистый также отравились десятки детей, трое — попали в реанимацию.