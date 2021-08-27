"Мама молила о помощи": подробности смерти ребенка, который впал в кому в лагере

Ребенок умер в больнице / соцсети

12-летний Тимофей, который умер в больнице, после того как его в коме доставили из детского лагеря.

Как рассказала заместитель председателя ОГА Злата Некрасова, он не сразу получил надлежащую медицинскую помощь в Херсонской области. В больнице Геническа не было оборудования, чтобы определить, что произошло с ним.

"В воскресенье вечером со мной связалась женщина с просьбой помочь ребенку, который в тот момент находился в другой области, в пределах которой мы уже не имеем влияния. Через 5 минут я уже разговаривала с мамой Тимофея. Она плакала и говорила, что ребенка нужно транспортировать в Запорожье. Так как в больнице Геническа нет даже оборудования, чтобы понять, что происходит с ребенком, а реанимационная бригада, которая приехала с Херсона, отказалась транспортировать в областную больницу Херсонской области (обосновывая это тем, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и он нетранспортабелен). Мама настаивала на транспортировке, она плакала и просила меня помочь", — написала она.

По словам Некрасовой, реанимобиль области не мог поехать в другую область и забрать Тимофея.

"Мало того, дистанция очень длинная, дорога плохая, нам нужен был не просто реанимобиль, а тот, который есть только в городе Днепр (в частной клинике), реанимобиль максимального комфорта — без содрогания на дорогах. Цена его была космическая — 60 тыс грн, но мы понимали, что от этого зависело все. Это был последний шанс, который использовали", — добавила она.

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Как отметила Некрасова, нужную сумму собрали быстро.

"В детской областной уже ожидали Тимофея. Далее все подробности вы знаете. Мы сделали все для его спасения, все. Мать хваталась за каждую ниточку. Мы все верили. До последнего верили", — завершила свое сообщение Некрасова.

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Напомним, в Запорожской областной детской больнице умер 12-летний Тимофей Дегальцев, которому несколько дней назад стало плохо в детском лагере в Херсонской области. Тимофею стало плохо во время физических нагрузок.

Как ранее сообщал Главред, 8 августа, в Днепре в большом бассейне в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний мальчик.

Как оказалось, мальчик не умел плавать и несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, но его не пускали. Когда ребенок остался один - нырнул в водоем вниз головой.