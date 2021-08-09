Мать не уследила за ребенком: в Днепре в аквапарке утонул маленький мальчик

Сотрудники аквапарка заметили, что ребенку в бассейне нужна срочная медицинская помощь и достали его из воды, вызвав медицинский персонал заведения.
8 августа в городе Днепр в аквапарке на проспекте Победы утонул девятилетний ребенок. Об этом передает портал Наше місто.
Трагический инцидент произошел в 18.00. Как пишут журналисты, мать упустила ребенка из-под контроля и решила прогуляться по территории, оставив сына без присмотра.
По предварительной версии событий, сотрудники аквапарка заметили, что ребенку в бассейне нужна срочная помощь и достали его из воды, вызвав медицинский персонал заведения. Другие посетители развлекательного комплекса срочно набрали карету скорой помощи.
К несчастью, все реанимационные усилия медиков не дали положительного результата. Мальчик скончался на месте инцидента.
Теперь полицейским следователям предстоит разобраться во всех деталях трагедии и определить степень вины либо матери, либо работников заведения.
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Напомним, ранее в Житомирской области – там возле села Тарасовка во время отдыха семьи на берегу водоема пропал шестилетний мальчик. Ребенка пытались разыскать, но безрезультатно.
Уже утром следующего дня – 18 июля - тело ребенка достали из воды спасатели.