Мать не уследила за ребенком: в Днепре в аквапарке утонул маленький мальчик

Утонул / nashemisto.dp.ua

8 августа в городе Днепр в аквапарке на проспекте Победы утонул девятилетний ребенок. Об этом передает портал Наше місто.

Трагический инцидент произошел в 18.00. Как пишут журналисты, мать упустила ребенка из-под контроля и решила прогуляться по территории, оставив сына без присмотра.

По предварительной версии событий, сотрудники аквапарка заметили, что ребенку в бассейне нужна срочная помощь и достали его из воды, вызвав медицинский персонал заведения. Другие посетители развлекательного комплекса срочно набрали карету скорой помощи.

К несчастью, все реанимационные усилия медиков не дали положительного результата. Мальчик скончался на месте инцидента.

Теперь полицейским следователям предстоит разобраться во всех деталях трагедии и определить степень вины либо матери, либо работников заведения.

Реклама

Читайте такжеХотела помыть руки, поскользнулась и упала в воду: на Харьковщине утонула 6-летняя девочка

Напомним, ранее в Житомирской области – там возле села Тарасовка во время отдыха семьи на берегу водоема пропал шестилетний мальчик. Ребенка пытались разыскать, но безрезультатно.

Уже утром следующего дня – 18 июля - тело ребенка достали из воды спасатели.