Мама отвлеклась, чтобы собрать на берегу вещи: в Житомирской области утонул 6-мальчик / УНИАН

Трагедия произошла вечером в Житомирской области – там возле села Тарасовка во время отдыха семьи на берегу водоема пропал 6-летний мальчик. Ребенка пытались разыскать, но безрезультатно. Уже утром следующего дня – 18 июля - тело ребенка достали из воды спасатели.

"Около 17:30 17 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении малолетнего ребенка. На место происшествия, на берег карьера вблизи с. Тарасовка, выехала следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы полиции", — рассказали в полиции Житомирской области.

Предварительно правоохранители выяснили, что у водоема в тот день отдыхали две подруги со своими детьми. Дети плескалась в воде, а когда внезапно поднялся ветер, и испортилась погода, женщины решили завершить прогулку.

Пока дети выходили на берег, их матери собирали вещи. Через несколько минут оказалось, что нет 6-летнего мальчика. Испуганная мать начала звать его, но ребенок не отзывался. Самостоятельные поиски тоже ничего не дали.

"На берегу в тот вечер было много отдыхающих. Однако никто из взрослых или детей не видел, выходил ли мальчик из воды. Его старшего брата и другим детям из компании казалось, что он все-таки был на берегу. Впрочем никто точно утверждать этого не мог. Поэтому фактически к ночи мы прочесывали берег водоема. Никто не остался равнодушным к событию и среди отдыхающих. Люди ныряли, насколько могли, обследовали заросли в воде в надежде обнаружить ребенка", — рассказала старший инспектор подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Татьяна Цимбалюк.

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Утром следующего дня спасатели обследовали водоем и обнаружили тело 6-летнего мальчика. Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

В рамках уголовного производства полицейские проверяют все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.

Справка

Утопление происходит по разным причинам. Часто люди тонут, пренебрегая элементарными мерами предосторожности. Как сообщает Википедия, при утоплении большую роль играет фактор страха.

Так, часто не умеющие плавать, случайно оказавшиеся в воде на большой глубине начинают хаотично грести руками и ногами с криком "Спасите, я тону!". Тем самым они выпускают воздух из лёгких и неизбежно погружаются в воду.

Человек, попавший под воду, задерживает дыхание и активно борется за жизнь. Затем начинается заглатывание воды; считается, что это уменьшает желание сделать вдох. Смертельным считается попадание в лёгкие более 22 мл воды на кг массы тела.

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