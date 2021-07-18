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В Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцом

18 июля 2021, 13:34

Тело мальчика обнаружили в 11:50 отдыхающие у базы отдыха "Ирина".

В Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: / ГСЧС в Одесской области

Трагедией закинчился отдых в Затоке Одесской для жителей Черкасской области. Вчера нашли тело мужчины, а сегодня - его 13-летнего сына.

Как сообщили в ГСЧС в Одесской области, тело мальчика обнаружили в 11:50 отдыхающие у базы отдыха "Ирина".

Происшествие случилось в субботу, 17 июля, когда турист из Черкасской области со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Спустя некоторое время тело мужчины достали из воды.

На месте правоохранители выяснили, что перед трагедией погибший шел купаться вместе со своим сыном, поэтому сразу начались поиски мальчика.

По данным правоохранителей, тело мужчины достали из воды без признаков насильственной смерти.

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Причину смерти 49-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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