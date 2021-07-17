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Трагедия в Затоке: турист утонул в море, его сына ищут

17 июля 2021, 23:52
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Тело туриста из Черкасской области достали из воды без признаков насильственной смерти.

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В Одесской области утонул турист / pixabay.com

В Затоке Одесской области трагедией закончилось купание отдыхающего вместе с сыном.

Происшествие случилось в субботу, 17 июля, когда турист из Черкасской области со своим 13-летним сыном пошли купаться в море, а спустя некоторое время тело мужчины достали из воды, поиски ребенка продолжаются, сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, тело мужчины достали из воды без признаков насильственной смерти.

"Где находится ребенок, устанавливается", - уточнили в полиции.

Причину смерти 49-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове произошла трагедия на водоеме - 17-летний парень утонул, спасая из воды своего младшего товарища.

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В какой-то момент 14-летний подросток соскользнул и начал тонуть. В это время ему на помощь поспешил его друг, но при этом сам начал тонуть.

Затока новости Одессы
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