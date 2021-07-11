Утонул на глазах матери: в Харькове 17-летний парень погиб, спасая друга

В Харькове трагически погиб 17-летний парень / kh.dsns.gov.ua

В Харькове произошла трагедия на водоеме - 17-летний парень утонул, спасая из воды своего младшего товарища.

Происшествие случилось на городском пляже во время купания 10 июля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Трагедия произошла на проспекте Тракторостроителей, когда двое подростков плавали на надувном мяче на одном из городских пляжей.

Сообщается что в какой-то момент 14-летний подросток соскользнул и начал тонуть. В это время ему на помощь посмешил его друг, но при этом сам начал тонуть.

Старший товарищ попытался вытащить приятеля, но сам ушел под воду. Спасатели смогли достать из воды его друга, но вот его самого спасти не удалось.

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Отмечается, что тело подростка нашли водолазы на следующий день. Следователи полиции классифицировали произошедшее как несчастный случай, устанавливают все обстоятельства трагедии.

/ kh.dsns.gov.ua

Как уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, парень отдыхал на берегу озеру со своей мамой и другом. Во время купания молодой человек и его друг решили отплыть на расстояние 50 метров от берега (почти середина озера). Достигнув расстояния, парень стал тонуть. Из воды его достали мертвым.

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"Люди с берега увидели, что один из парней начал тонуть и обратились к дежурным на спасательном посту "Водно-спасательная служба". Одного из парней удалось спасти, а другой утонул", — пояснили в ГСЧС.

/ kh.dsns.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что на карьере в Кривом Роге неравнодушный мужчина "оживил" уже почерневшего утопленника вопреки реакции толпы. Из воды местного жителя вытащили уже без признаков жизни.