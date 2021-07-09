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"Люди тупо стояли и смотрели": в Кривом Роге неравнодушный парень чудом спас утопающего

9 июля 2021, 13:27

О подвиге неравнодушного криворожанина рассказала его супруга, которая тоже стала очевидицей происшествия.

Утопающий
Спасение утопающего в Кровом Роге / соцсети

На карьере в Кривом Роге неравнодушный мужчина "оживил" уже почерневшего утопленника вопреки реакции толпы. Из воды местного жителя вытащили уже без признаков жизни.

О подвиге неравнодушного криворожанина рассказала его супруга, которая тоже стала очевидицей происшествия. По словам девушки, инцидент произошел во время отдыха на местном карьере Визирка. К водоему подъехал автомобиль, из которого вышел "пьяный как чип" мужчина. Он пошел купаться, однако в какой-то момент привлек внимание отдыхающих тем, что лежит на воде лицом вниз.

"Я обратила внимание, что в воде вниз головой кто-то плавает. Прошло секунд 30, а он не поднимает голову. И тут один мужчина начал бежать в воду и тащить на берег за руку человека. У меня шок. Дима (муж девушки, – прим. ред.) вскочил и побежал к ним. Достали мужчину сине-черного до плеч, лицо и уши тоже были черные, без признаков жизни, не дышал, пульса не было", – написала Инна Сапига.

После чего супруг рассказчицы начал возвращать "утонувшего" гражданина к жизни. В это же время другие отдыхающие лишь наблюдали за происходящим, а некоторые и вовсе утверждали, что "он мёртв, его не спасти".

"Люди просто стояли и смотрели на мертвое тело. Дима начал хлопать его по лицу и спине в надежде, что вода выйдет и человек проснется, но было бесполезно. После мужчина перевернул его на спину и начал делать непрямой массаж сердца", – добавляет девушка.

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Пока зеваки стояли и наблюдали за тем, что происходит, наш герой не останавливался и продолжал возвращать к жизни утопленника.

"Ему нужна была помощь, чтобы кто-то делал искусственное дыхание, а он продолжал делать не прямой массаж сердца, но все тупо стояли и ничего не делали. Супругу пришлось делать всё самому. Женщина вызвала скорую. Мужчина всё так же не дышал, спустя некоторое время, а оно как будто длилось вечно, мужчина начал дышать. Слова Богу, живой, все вздохнули вместе с ним", – изложила жуткую историю супруга.

После чего на место приехала "скорая" и госпитализировала мужчину в городскую больницу. "Если ты можешь что-то сделать для человека нужно делать, а за жизнь нужно бороться до последнего!", – эмоционально добавила девушка.

Ранее мы писали, что в Киеве во время поисков утопленника случайно спасли подростка.

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