Искали одного – нашли другого: в Киеве во время поисков утопленника случайно спасли подростка

Как девушка оказалась в воде - неизвестно / МЧС

Подразделение МЧС в Киеве получило сообщение об утонувшем в Днепре. Трагедия произошла под Пешеходным мостом в Днепровском районе. Группа спасателей оперативно отправилась на поиски утопленника. Однако вместо трупа вытащили из воды девочку, которую унесло течение.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Киеве, спасатали случайно увидели тонущего подростка.

"Отделением водолазно-спасательной группы АРЗ СП с помощью спасательного круга было сначал замечено, а в итоге спасено девочку, которую отнесло течением у того же Пешеходного моста. На катере UMS-600 ребенка доставили на берег и передали полицейским", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС утверждают, что данный случай является исключением из ряда трагедий, которые постигают детей, лишенных родительского контроля и призывают более ответственно относиться к своим обязанностям.

Также спасатели в очередной раз просят украинцев быть острожными на воде, поскольку количество утопленников в Украине в последнее время резко увеличилось. Только сначала года утонули 444 человека. 46 из них - дети.

Напомним, в Киевском море на прошлых выходных утонула почти целая семья. Отец с двумя детьми отдыха на матрасе в водохранилище. В результате сильного течения все они погибли. Четырехлетнего ребенка вытащили из воды сразу, однако он погиб в карете скорой помощи. Десятилетнюю девочку нашли спустя пару дней на другой стороне водоема случайные прохожие, а труп мужчины из воды вытащили только вчера, 24 июня. Всех их похоронят вместе.

Добавим, в Нижнем Новгороде (Россия) в реке утонул 20-летний парень. Тело из воды вытащили спасатели, однако они оставили его в канаве, а голову прикрыли пакетом. Отдыхающии при этом продолжили купаться в реке вблизи трупа.