Чтобы не мешал: в России отдыхающие положили тело утонувшего в канаву и прикрыли голову пакетом

Парень пришел на водоем вместе с друзьями. Однако после его смерти приятели не расстроились и продолжили отдыхать.
В Нижнем Новгороде (Россия) произошел ужасный случай. В одном из местных водоемов утонул 20-летний парень. Это произошло на глазах у отдыхающих.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в 11:20 23 июня поступило сообщение о происшествии на воде в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла в Советском районе на третьем озере Щелковского хутора. Обстоятельства гибели устанавливаются.
Однако уже известно, что место, где утонул молодой человек, было не оборудовано для купания. Также известно, что парень отдыхал у реки вместе с приятелями.
Отмечается, что тело парня вытащили из воды водолазы, но оставили в канаве. Голову умершего прикрыли пакетом.
Отдыхающие тем временем, как будто ничего и не было, продолжили купаться в речке и предположили, что труп не увезли из-за продолжения следственных мероприятий.
Напомним, в субботу, 20 июня, во время отдыха на берегу Киевского водохранилища недалеко от села Лебедевка Вышгородского района исчезли два человека - отец и дочка.
Местные спасли еще одного ребенка 2017 года рождения, однако он умер в карете скорой помощи.
В среду, 24 июня, неподалеку всплыло тело десятилетней девочки. Отца продолжают искать.