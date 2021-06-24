Чтобы не мешал: в России отдыхающие положили тело утонувшего в канаву и прикрыли голову пакетом

Парень пришел на речку вместе с друзьями / Скриншот

В Нижнем Новгороде (Россия) произошел ужасный случай. В одном из местных водоемов утонул 20-летний парень. Это произошло на глазах у отдыхающих.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в 11:20 23 июня поступило сообщение о происшествии на воде в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла в Советском районе на третьем озере Щелковского хутора. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Однако уже известно, что место, где утонул молодой человек, было не оборудовано для купания. Также известно, что парень отдыхал у реки вместе с приятелями.

Отмечается, что тело парня вытащили из воды водолазы, но оставили в канаве. Голову умершего прикрыли пакетом.

Отдыхающие тем временем, как будто ничего и не было, продолжили купаться в речке и предположили, что труп не увезли из-за продолжения следственных мероприятий.

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Напомним, в субботу, 20 июня, во время отдыха на берегу Киевского водохранилища недалеко от села Лебедевка Вышгородского района исчезли два человека - отец и дочка.

Местные спасли еще одного ребенка 2017 года рождения, однако он умер в карете скорой помощи.

В среду, 24 июня, неподалеку всплыло тело десятилетней девочки. Отца продолжают искать.