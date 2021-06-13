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Поскользнулся и упал в Черемош: на Прикарпатье разыскивают ребенка, которого унесло течением реки

13 июня 2021, 07:44

На реке Черемош находилось три ребенка, один из которых поскользнулся на камнях и упал в реку.

На Прикарпатье разыскивают ребенка, которого унесло течением реки / facebook.com/MNSIFR

В Косовском районе спасатели разыскивают 12-летнего мальчика, который упал в реку Черемош.

Как сообщает ГУ ДСНС Украины в Ивано-Франковской области, вечером в субботу, 12 июня, в 20:50 спасатели получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе, упал в реку Черемош мальчик.

По словам очевидцев, установлено, что на реке Черемош находилось три ребенка, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

ГУ ДСНС области сообщает, что уровень воды в реке в среднем 1 м, местами до 2 м, быстрое течение.

К поисковым работам привлекли 15 человек, 3 единицы техники и катамаран. Также установлено 2 наблюдательные посты.

Напомним, во Львовской области 2 июня школьник погиб во время экскурсии к карпатскому водопаду в селе Каменка Стрыйского района. 12-летний мальчик хотел сделать селфи, поскользнулся и упал в обрыв. Он зацепился за дерево и несколько минут провисел под напором воды. Ученика бросился спасать учитель, но ничем не смог помочь - ребенок погиб.

новости Ивано-Франковска новости Прикарпатья
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