Дети падали в обморок: во Львове попрощались с 12-летней жертвой селфи у водопада / Фото Мирослава Бзикадзе

Во Львове проводили в последний путь 12-летнего Артема Прадеда-Янчака – ученика, который погиб во время школьной экскурсии к водопаду в с. Каменка. Школьник умер на второй день после своего дня рождения: 12 лет ему исполнилось только 1 июня.

Отпели мальчика в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, на улице Пасечной во Львове, пишет УНИАН. На церемонию пришли все, кто знал Артема: его семья, учителя и одноклассники, неравнодушные жители.

Несколько одноклассников Артема потеряли сознание в церкви, одной из девочек даже пришлось вызывать "скорую". Остальных детей удалось откачать на месте: отпоить водой и дать понюхать нашатырь.

Семья Артема – его родители и сестренка – переживали свое горе тихо, только много плакали. А мама мальчика прижимала к груди мягкую игрушку – вероятно, она была любимой игрушкой ее мальчика.

Напомним, 2 июня в Стрыйском районе Львовской области во время экскурсии в село Каменка ученик 6 класса одной из школ Львова – 12-летний мальчик, сорвался в водопад.

Ребенок упал, оказался под водой и зацепился за дерево. Мальчика вытащили спасатели и передали медработники. Врачи констатировали смерть школьника. Погибший – житель Львова, 2009 года рождения.

СМИ узнали, что школьник сорвался в водопад после, как хотел сделать селфи.

В экскурсии принимали участие свыше 40 львовских школьников, их сопровождали пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей. Одна из учительниц после трагедии получила сердечный приступ.

Справка. Каменский водопад располагается на территории национального природного парка Сколевские Бескиды. Водопад находится между селами Каменка и Дубина. Высота водопада около семи метров.

Национальный парк Сколевские Бескиды находится в подчинении Госагентства лесного хозяйства.