Учительницу, которая устроила трагическую экскурсию на Львовщине, хватил сердечный приступ

Трагедия с детьми на водопаде / ГСЧС

На Львовщине во время экскурсии упал в водопад и утонул школьник.

После трагедии, руководитель управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик сообщила, что одна из учительниц, сопровождавшая школьную экскурсию на водопад Каменка, получила сердечный приступ и была госпитализирована в больницу.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Классный руководитель, который сопровождал детей, получил сердечный приступ, поэтому находится сейчас в больнице в городе Сколе. Кроме того учитель, спасал жизнь ребенку, наглотался воды и получил переохлаждение, поэтому также доставлен в больницу в Сколе", - сообщила Зоряна Довганик.

Как сообщают в пресс-службе Львовской госадминистрации, управление образования создаст комиссию для расследования всех фактов этой трагедии.

Речь идет о 45-летней классной руководительнице, пишет zaxid.net.

Кроме того, о 53-летнем учителе христианской этики, который пытался вытащить мальчика из-под воды.

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Городской председатель Львова Андрей Садовый в социальных сетях уточнил, что мальчик — это ученик 6 класса одной из школ Львова. Он поехал в село Каменка на экскурсию.

"Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", — сообщил мэр Львова.

Справка.Каменский водопад находится между селами Каменка и Дубина на территории национального природного парка Сколевские Бескиды. Высота водопада составляет около 7 метров.

Как ранее сообщал Главред, на Полтавщине в ванной утонул годовалый ребенок. Тело обнаружил сожитель пьяной матери.