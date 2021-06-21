Под Киевом утонули дети с отцом, которые плавали на надувном матрасе

На Киевском море утонули дети с отцом

В субботу, 20 июня, во время отдыха на берегу Киевского водохранилища недалеко от села Лебедевка Вышгородского района исчезли два человека, один из которых – ребенок 2011 года рождения. Предварительно, они утонули, сообщает ГСЧС.

Местные спасли еще одного ребенка 2017 года рождения, однако он умер в карете скорой помощи.

Как пишет ТСН, бригады спасателей прочесывают акваторию Киевского моря. Со вчерашнего дня ищут пропавшую 10-летнюю девочку и ее 36-летнего отца. Накануне, супруги с двумя детьми здесь плавали на надувных матрасах. Внезапно поднялся сильный ветер, волнами их начало относить дальше от берега. На спасение семье бросились отдыхающие.

"Вчера как мы прибыли была очень большая волна, почти до метра. Свидетели, которых мы опросили, говорили, что было слышно крики, люди звали на помощь. Один человек пригнул их спасать, когда он подошел к матрасу, то ребенка не было, потом ее достали. Скорая более часа пыталась спасти, но не могли", – отмечает начальник водолазно-спасательного отделения Гордейчук Михаил.

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Спасти удалось только женщину. Мужчину и 10-летнего ребенка – до сих пор ищут.

"За 750 метров от берега свидетели видели матрас уже пустой, без людей, который просто переворачивался на волнах", – добавляет спасатель.

Сейчас на Киевском море штиль. Водолазы непрерывно обследуют дно реки, однако безрезультатно.

Рядом отдыхают люди, которых не пугает, что это место не оборудовано для купания – илистое дно и немало камней, к тому же, водоем сначала мелкий, а дальше – резкий перепад до 7 метров глубиной.

В полиции уже открыли уголовное производство. И добавляют, алкоголь во время отдыха супруги не пили. Скорее всего: причина трагедии в неосторожном поведении на воде.

Спасатели же призывают людей купаться только на специально отведенных и оборудованных пляжах. Не плавать на матрасах в открытых водоемах, избегать рек с сильным течением и следить за детьми.

Ранее Главред писал о том, что на Киевщине в выгребную яму на территории бывшей базы отдыха провалились двое детей. Дети попросились у охранника в туалет, а потом он услышал крик. 10-летнюю девочку спасти не удалось.

4-летнего мальчика доставили срочно в больницу. Именно он сначала провалился в яму, его начала спасать старшая девочка, но и она провалилась. На помощь как раз успели охранник и еще один человек, которые услышали крики, детей вытащили, но старшую девочку спасти не удалось.