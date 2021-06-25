Гибель семьи на Киевском море: найдено тело мужчины, которого унесло на матрасе

Найдено тело погибшего на Киевском море / t.me/dsns_telegram

Недалеко от села Лебедевка Вышгородского района, а акватории Киевского водохранилища, обнаружили тело 36-летнего мужчины, которого унесло при плавании на матрасе вместе со старшей дочерью.

Поиски пропавшего мужчины продолжались четверо суток, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Тело нашли местные жители 24 июня — на пятый день после исчезновения, говорится в сообщении.

Трагедия произошла на Троицу, 20 июня, возле села Лебедевка. По словам очевидцев, надувные матрасы, на которых плавала семья, отнесло от берега, где они перевернулись.

"Ранее, 20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули три человека: 36-летний отец и двое детей 10 и четырех лет", — рассказали в пресс служба ГСЧС.

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20 июня младшую девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер.

Что известно о гибели мужчины с дочерьми на Киевском море

Добавим, что по словам местных жителей, в день трагедии Киевское море было спокойным, потому сложно поверить в произошедшую трагедию.

20 июня младшую девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер.

Тело старшей девочки обнаружили вечером 22 июня на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.

Известно, что семья жила вблизи места трагедии.

В селе рассказывают, что у женщины, которая потеряла мужа и двух дочерей осталась только мать.

Скорбящая семья похоронит всех трех вместе — мужчину с двумя дочерьми.

Напомним, 20 июня возле села Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском море пропали ребенок, 2011 года рождения, и мужчина. Еще одного ребенка вытащили из воды местные жители. Ребенок был 2017 года рождения, он скончался в машине скорой.

Журналисты выяснили, что на Киевском море в беду попали супруги и их две дочери. Семья плавала на двух надувных матрасах. Женщину смогли спасти.