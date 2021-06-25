Гибель семьи на Киевском море: найдено тело мужчины, которого унесло на матрасе

Трагедия произошла на Троицу, 20 июня, возле села Лебедевка.
Недалеко от села Лебедевка Вышгородского района, а акватории Киевского водохранилища, обнаружили тело 36-летнего мужчины, которого унесло при плавании на матрасе вместе со старшей дочерью.
Поиски пропавшего мужчины продолжались четверо суток, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Тело нашли местные жители 24 июня — на пятый день после исчезновения, говорится в сообщении.
Трагедия произошла на Троицу, 20 июня, возле села Лебедевка. По словам очевидцев, надувные матрасы, на которых плавала семья, отнесло от берега, где они перевернулись.
"Ранее, 20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули три человека: 36-летний отец и двое детей 10 и четырех лет", — рассказали в пресс служба ГСЧС.
20 июня младшую девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер.
Что известно о гибели мужчины с дочерьми на Киевском море
Добавим, что по словам местных жителей, в день трагедии Киевское море было спокойным, потому сложно поверить в произошедшую трагедию.
20 июня младшую девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер.
Тело старшей девочки обнаружили вечером 22 июня на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.
Известно, что семья жила вблизи места трагедии.
В селе рассказывают, что у женщины, которая потеряла мужа и двух дочерей осталась только мать.
Скорбящая семья похоронит всех трех вместе — мужчину с двумя дочерьми.
Напомним, 20 июня возле села Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском море пропали ребенок, 2011 года рождения, и мужчина. Еще одного ребенка вытащили из воды местные жители. Ребенок был 2017 года рождения, он скончался в машине скорой.
Журналисты выяснили, что на Киевском море в беду попали супруги и их две дочери. Семья плавала на двух надувных матрасах. Женщину смогли спасти.