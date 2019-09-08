На столичных Теремках из озера достали тело женщины

На противоположном берегу лежит рюкзак, возможно, он и принадлежит погибшей / Фото Информатор

В воскресенье, 8 сентября, в Киеве в озере на Теремках обнаружили тело женщины. Она находилась на поверхности воды и не подавала признаков жизни.

Как пишет Информатор, инцидент произошел недалеко от улицы Маршала Конева, 8. Вызов на линию "102" поступил около 07:20. Для выяснения обстоятельств к месту проишествия направили экстренные службы города.

Прибывшие спасатели достали женщину из воды. Она находилась на поверхности в 5-7 метрах от берега. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Личность погибшей не установлена. На вид ей 35-40 лет. Она была в одежде, но никаких личных вещей при ней не нашли.

Прибывшие спасатели достали женщину из воды / Фото Информатор

На место проишествия вызвали полицию / Фото Информатор

На противоположном берегу лежит рюкзак, возможно, он и принадлежит погибшей. Для разбирательств на месте ожидают следственно-оперативную группу. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, в селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области в затопленном карьере утонул 58-летний священнослужитель и его 4-летняя дочь.