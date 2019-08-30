Рекордсмен мира по плаванию утонул во время тренировки

Николай Петшак / Спорт-Экспресс

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, сообщает официальный сайт министерства спорта РФ.

"В Красноярске утонул участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию", - говорится в сообщении.

Николай Петшак родился 7 мая 1955 года. Занимался холодовым плаванием более 40 лет. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде.

Напомним, недавно в России в смертельном ДТП разбился тренер по кикбоксингу Вадим Бачой.