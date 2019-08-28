Известный российский тренер разбился в смертельном ДТП

В ДТП погиб известный тренер Вадим Бачой / Регион экспресс

В ДТП на трассе Вятка в Республике Коми, в возрасте 40 лет, погиб тренер по кикбоксингу Вадим Бачой.

Водитель легкового автомобиля Хендэ за рулем которого был тренер выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Мужчину в тяжелом состоянии отправили в больницу, но он скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Вадим Бачой - тренер первой категории, судья кикбоксинга, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, неоднократный призер соревнований по кикбоксингу.

Напомним, недавно в жутком ДТП в Волынской области погиб известный украинский баскетболист Андрей Романица.