В жутком ДТП погиб известный украинский спортсмен: в полиции рассказали детали

13 января 2019, 11:26

32-летняя супруга Романицы Оксана госпитализирована в реанимацию.

  • В ДТП погиб баскетболист Андрей Романица Обозреватель
  • В ДТП погиб баскетболист Андрей Романица Скриншот
  • В ДТП погиб баскетболист Андрей Романица vl.npu.gov.ua
  • В ДТП погиб баскетболист Андрей Романица vl.npu.gov.ua
  • В ДТП погиб баскетболист Андрей Романица vl.npu.gov.ua

В субботу, 12 января, в результате ДТП возле села Свидники Ковельского района Волынской области погиб 35-летний украинский баскетболист Андрей Романица.

По данным полиции, столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль КIA, за рулем которого находился 35-летний Романица. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

32-летняя супруга Романицы Оксана госпитализирована в реанимацию.

Водителя автомобиля Volkswagen, 61-летнего жителя Ковеля госпитализировали в травматологию. 56-летнему пассажиру микроавтобуса оказали медицинскую помощь и не госпитализировали.

По факту нарушения ПДД, повлекших смерть потерпевшего следственные сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Отметим, что Романица в марте 2018 года был участником скандального инцидента. Во время матча Первой лиги чемпионата Украины по баскетболу игрок БК Ужгород напал на арбитра.

После скандального инцидента Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины дисквалифицировал Андрея Романицу пожизненно.

Напомним, ранее врач рассказал о состоянии чемпиона по армспорту, выжившего в смертельном ДТП.

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ДТП погибший спортсмен баскетболист
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