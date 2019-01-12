"Научился ходить": врач рассказал о состоянии чемпиона по армспорту, выжившего в смертельном ДТП

Олег Жох научился ходить, сообщил врач / Скриншот видео с youtube.com

Украинский чемпион по армспорту Олег Жох, пострадавший в результате аварии, в которой погиб многократный чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, научился ходить.

Жох уже ходит самостоятельно, работает, развивается, рассказал врач ArmBest TV.

"Олег научился ходить. У него было повреждение мозга. Он не мог ходить, у него была потеря ориентации", — отметил медик.

Сам спортсмен уже дал первое интервью после смертельной аварии. "В целом мне уже лучше, я уже могу ходить. Уже я сам рукой могу что-то взять нетяжелое. Не даю больших нагрузок, но легкие нагрузки уже могу... У меня есть губка. Я эспандер пока не сжимаю, только губку…", — заявил пострадавший. Напомним, днем 14 ноября в Ровенской области на трассе Киев — Чоп автомобиль Citroen столкнулся с грузовиком, погибли Андрей Пушкарь и его отец, а Олег Жох пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже появилась информация, что спортсмен получил перелом левой руки в двух местах (использовал эту руку во время соревнований).