На Ровенщине в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу

Все, что осталось от автомобиля спортсменов / Нацполиция

На Ровенщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный спортсмен,многократный чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь. Тяжело травмирован и другой боец амреслинга Олег Жох; трагедия произошла на трассе "Киев-Чоп" между 14 и 15 часами дня.

"Известно, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля "Citroen", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", - сообщает полиция области.

Читайте такжеВ Чехии в ДТП разбились украинские заробитчане: четверо погибшихВ салоне легкового автомобиля находились многократный победитель чемпионатов мира по амреслингу Олег Жох, заслуженный мастер спорта Украины, победитель международных турниров Андрей Пушкарь и его отец, которые в итоге погибли. Жох и водитель фургона госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.