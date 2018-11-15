ДТП и гибель украинского чемпиона: названы травмы выжившего спортсмена

В результате смертельной аварии Олег Жох, в частности, получил перелом левой руки в двух местах / Скриншот видео с youtube.com

В аварии в Ровенской области, в результате которой погиб многократный чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще один украинский чемпион по армспорту — Олег Жох, получил перелом левой руки в двух местах (использовал эту руку во время соревнований).

У спортсмена также гематома на голове и сильный ушиб легких, говорится на странице сообщества "Армрестлинг" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"… Переломана левая рука в двух местах... еще в реанимационном автомобиле пришел в себя, но это, скорее всего, от шока... Врачи говорят, есть шанс выжить Олегу...", — отмечается в сообщении.

В результате смертельной аварии Олег Жох, в частности, получил перелом левой руки в двух местах / Скриншот с vk.com/armpowernet

Напомним, днем 14 ноября в Ровенской области на трассе Киев — Чоп автомобиль Citroen столкнулся с грузовиком, погибли Андрей Пушкарь и его отец, а Олег Жох пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.