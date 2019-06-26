На Киевщине погибли священник и его маленькая дочь

На Киевщине погиб священник и его 4-летняя дочь / УНИАН

В селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области в затопленном карьере утонул 58-летний священнослужитель и его 4-летняя дочь.

Священнослужитель с дочерью пошел прогуляться, их пошел искать старший сын священника и увидел в воде, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, парень попросил о помощи у людей, которые отдыхали рядом, — они вызвали скорую, а потом священника с дочкой достали из воды мертвыми.

"…священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой (парень отдыхал там с друзьями). В то время, когда все собрали вещи, мужчина взял младшую дочь и пошел прогуляться…", — выяснили копы.

На Киевщине погиб священник и его 4-летняя дочь / kv.npu.gov.ua

Напомним, в начале июня в селе Вербовка Балаклейского района Харьковской области на территории детского сада в выгребной яме нашли мертвыми мужчину и женщину. Найдены мертвыми сотрудники детсада и родственники — отец и дочь.