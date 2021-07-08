Как раз в день рождения: в Кривом Роге жестоко расправились с пенсионером

Мужчина умер от многочисленных ударов / Нацполиция

В Кривом Роге двое мужчин совершили нападение на пенсионера. С мужчиной жестоко расправились, а затем вынесли из жилища жертвы 1200 грн, бытовую технику и велосипед.

Как сообщают в прокуратуре Днепропетровской области, извергами оказались 42-летний житель города и его товарищ. Они так избили 70-летнего хозяина квартиры, что тот умер на месте. В этот день пожилой мужчина как раз праздновал свой юбилей.

Отмечается, что мужчины ворвались в дом пенсионера, связали его и заткнули рот кляпом. Затем избили избили жертву руками и ногами. Многочисленные, в основном на туловище и голове, оказались несовместимыми с жизнью пенсионера.

Суд уже избрал меру пресечения для одного из злоумышленников, который принался в совершении преступления. Но следственные действия прекратили из-за того, что он умер.

Другой свою вину признавать отказался. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Его причастность доказали прокуроры. Убийца получил 15 лет тюрьмы.

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Напомним, на Львовщине возле отделения полиции Стрыя мужчину расстреляли из дробовика. Жертву нашли прохожие. Близкие убитого не представляют за, что так расправились с их родственником. Полиция ищет убийцу.

Добавим, на Харьковщине еще 13 июня полицейские нашли тело зверски убитой топором 63-летней женщины.

Правоохранители заподозрили ранее судимого за совершение убийства и кражи 36-летнего мужчину из города Кропивницкий. Впрочем, поскольку он скрылся с места преступления, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в государственный розыск. Его уже нашли. Злоумышленник признался в убийстве.