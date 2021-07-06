"Не сдержал эмоций": копы 13 часов отговоривали от суицида убийцу из Днепропетровщины

Мужчина нанес жертве 11 ножевых ранений / Depositphotos

В Каменском Днепропетровской области полицейские в течение 13 часов вели переговоры с подозреваемым в жестоком убийстве и отговоривали его от суицида.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции области, утром 5 июля между хозяином дома и его 57-летней домработницей вспыхнул конфликт. На эмоциях мужчина схватил нож и нанес женщине 11 ранений в грудь и спину. В результате жертва преступления скончалась на месте.

Тело домработницы вечером того же дня обнаружила сестра хозяйки дома, которая на тот момент была в отъезде.

"Полицейские уголовного розыска выяснили, что к убийству может быть причастен 62-летний владелец дома, который незадолго до этого уехал на собственном авто. Для его задержания по области ввели специальную полицейскую операцию, в результате которой установили местонахождение подозреваемого", - говорится в сообщении.

Самое ужасное, что все это время подозреваемый находился в этом же доме, игнорируя труп. Правоохранителям, прибывшим на место трагедди, он угрожал самоубийством. Из-за этого они 13 часов вели с ним переговоры. В результате убийца все же сдался полиции.

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Теперь за совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, предусмотренных ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины.

На данный момент его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Польше в результате спора о принадлежности аннексированного РФ Крыма вспыхнул конфликт между соотечественниками. Украинец зарезал своего земляка на глазах у еще двух заробитчан - белоруссов, а затем скрывался от полиции в кустах неподалеку. Свою вину он не признал, однако сказал, что ничего не помнит, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.