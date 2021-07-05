Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал своего соотечественника на глазах у белорусов

Украинцы спорили о принадлежности Крымского полуострова / Depositphotos

В польском городе Белосток произошло жестокое убийство украинского заробитчанина. Трагедия ужасна еще и тем, что в совершении преступления подозревают "земляка" жертвы - другого украинца.

Как пишет Kurier Poranny, между мужчинами разгорелся спор о принадлежности оккупированного Крыма.

Известно, что группа из четырех иностранцев приехала в Польшу для трудоустройства в строительной компании. Рабочие поселились в доме в Белостоке. Соседи утверждают, что ранее проблем между заробитчанами не возникало. Однако вечером 2 июля местная полиция прибыла в этот дом по вызову об обнаруженном трупе, которым оказался 48-летний украинец.

По предварительным данным, он умер из-за ножевых ранений. На момент приезда копов в доме были еще двое белорусов. Правоохранители начали искать четвертого жильца, которого сразу заподозрили в убийстве, поскольку он скрылся с места происшествия.

Вскоре его в состоянии алкогольного опьянения задержали в кустах возле дома.

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"В воскресенье 41-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в совершении убийства", - сообщили в местной прокуратуре.

Теперь задержанному грозит тюремное заключение сроком от 8 до 25 лет. Есть вероятность пожизненного заключения. Свою вину подозреваемый пока не признал, однако свидетели преступления в своих показаниях указали именно на него. Кроме этого, на его одежде обнаружены следы крови. Сам задержанный говорит, что не помнит произошедшее, поскольку был пьян.

При этом СМИ пишут, что подозреваемый приехал в Белосток позже всех, а покойный украинец должен был его трудоустроить.

В понедельник, 5 июля, суд арестовал подозреваемого сроком на три месяца.

Напомним, ранее в Польше окружной суд Познани начал рассматривать дело гражданки Украины, которая в августе прошлого года убила своего соотечественника, с которым работала вместе.

31-летняя на тот момент украинка приехала в Польшу на заработки в город Стеншев, оставив дома 10-летнего сына и родителей. Уже через 2 недели после этого она совершила убийство. Женщина убеждает − убивать не хотела, это была самозащита от соотечественника, который начал к ней приставать.

Обвиняемая рассказала, что в тот день у нее был выходной, поэтому домой вернулась поздно. Однако там ее с криками встретил гражданин Украины, который также проживал в этом же доме, и начал бить ее.