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Верховный суд вынес решение о приговоре Пукачу по делу об убийстве Гонгадзе

2 июля 2021, 17:02
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Решение по жалобе на приговор Алексею Пукачу было принято 2 июля.

Алексей Пукач 3 апелляция
Верховный суд отказал Пукачу в смягчении наказания - он продолжит отбывать пожизненный срок / УНИАН

Верховный суд Украины принял решение об окончательном утверждении приговора бывшему генерал-лейтенанту МВД Алексею Пукачу в виде пожизненного заключения по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Жалобы на приговор были поданы Пукачем и представителями Алексея Подольского – второго журналиста, потерпевшего по данному делу. Об этом заявила адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко.

В комментарии Украинской правде она сказала о том, что бывший милиционер Пукач подавал жалобу на приговор с целью смягчения наказания. Сторона Подольского требовала заново пересмотреть дело. Решение Верховного суда огласили 2 июля.

"Жалобы на приговор подали сам Пукач, а также представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского. Экс-милиционер просил смягчить наказание, а адвокаты Подольского – отправить дело на новое рассмотрение. Суд отказал им в требованиях. Решение огласили в пятницу 2 июля", - сказала Теличенко.

Дело Георгия Гонгадзе

Украинский журналист Георгий Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года нашли труп человека, который, по мнению экспертов, мог принадлежать Гонгадзе.

В феврале 2015 года на тот момент генпрокурор Виктор Шокин возобновил расследование дела по факту убийства Георгия Гонгадзе. Была создана следственная группа.

В 2016 году суд принял решение оставить в силе приговор бывшему генералу МВД Пукачу в виде пожизненного содержания под стражей за убийство Гонгадзе. С приговором не согласны ни Пукач, ни семья Гонгадзе. Пукач на суде намекал, что мотивы для убийства Гонгадзе могли быть у второго президента Украины Леонида Кучмы и на тот момент главы администрации президента Владимира Литвина.

Алексей Пукач был главой департамента наружного наблюдения МВД. В 2000 году, как установило следствие, генерал лично руководил группой сотрудников милиции, которые похитили и убили Гонгадзе. Следствие считает, что Пукач лично задушил журналиста. В 2013 году Пукач был приговорен к пожизненному отбыванию наказания.

Георгий Гонгадзе Верховный суд Украины Алексей Пукач
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