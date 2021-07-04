В Польше украинка из-за издевательств убила соотечественника: женщине грозит жестокая расправа

в Польше украинка убила соотечественника / Униан

В Польше окружной суд Познани начал рассматривать дело гражданки Украины, которая в августе прошлого года убила своего соотечественника, с которым работала вместе.

Как сообщает портал Yavp.pl. 31-летняя на тот момент украинка приехала в Польшу на заработки в город Стеншев, оставив дома 10-летнего сына и родителей; уже через 2 недели после этого она совершила убийство. Женщина убеждает − убивать не хотела, это была самозащита от соотечественника, который начал к ней приставать.

Как рассказывает обвиняемая, в тот день у нее был выходной, поэтому домой вернулась поздно. Однако там ее с криками встретил гражданин Украины, который также проживал в этом же доме, и начал бить ее. По версии женщины, мужчина нанес ей несколько ударов, от которых она упала. Никто из других жильцов квартиры не вступился за нее.

Защищаясь от нападающего, женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар нападающему в область грудной клетки. Говорит, что была тогда в шоковом состоянии и сразу убежала и закрылась в своей комнате, где и ожидала приезда полиции.

От полученной травмы 38-летний гражданин Украины умер. Женщине теперь грозит длительный срок заключения или даже пожизненное.

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Ранее сообщалось о том, что в Польше пьяный мужчина начал приставать к группе украинцев из-за того, что они общались на родном языке. В результате возникшей ссоры, поляк избил одного из украинцев до потери сознания.

Дебошира передали правоохранителям, пострадавшему украинцу оказана медпомощь. По его словам, мужчина, который на него напал, выкрикивал националистические лозунги.