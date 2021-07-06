Избиение, изнасилование и удушение 11-летнего мальчика в Днепре: мать рассказала жуткие детали

Избиение, изнасилование и удушение 11-летнего мальчика в Днепр / flickr.com / はず にゃ

В Самарском районе Днепра год назад на территории заброшенной психиатрической больницы нашли убитым и изнасилованным 11-летнего Родиона Волкова. Подозреваемого в убийстве тоже нашли, но мама мальчика сомневается, что к убийству ее сына причастен местный бездомный, сообщает портал 49000.

Мать погибшего Анастасия Свиридова рассказала журналистам новые подробности убийства сына. 16 мая прошлого года Днепр всколыхнула новость — в заброшенном здании в Самарском районе нашли тело 11-летнего Родиона Волкова. Он был убит и изнасилован. Также нашли подозреваемого в убийстве ребенка — 59-летнего бездомного. На допросе он признался, что заманил мальчика в заброшенный дом изнасиловал, задушил, а потом еще раз изнасиловал.

Убитый и изнасилованный 11-летний Родион / 49000

"Все говорят только о том, что ребенка заманили конфетами, педофил изнасиловал и убил. Да, мужик виноват, но ребенка избили подростки. У Родиона накануне с одним из подростков произошел конфликт. Об этом вся детвора знает. Правоохранительные органы это не приняли даже во внимание. Когда я сказала об этом. Я им кричала об этом, что у ребенка был конфликт 14 числа. Он с одним из этих ребят подрался. Несмотря на то, что он младше, он смог дать отпор, это могла быть месть", — рассказала Анастасия.

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Напомним, ранее сообщалось что в Николаеве 31-летний глава семейства, которое принимало гостей, воспользовался моментом и забрал ребенка из поля зрения взрослых, а потом изнасиловал малыша.

В случае доказательства вины насильнику грозит от пяти до десяти лет за решеткой.