Под Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускном

На Днепропетровщине учитель изнасиловал девушку на выпускном / pixabay

В Днепропетровской области выпускной для одной из школьниц закончился изнасилованием. При этом над ней надругался школьный учитель.

О жутком инциденте в Facebook рассказала журналист Алена Вишницкая. Местная полиция предложила пострадавшей девушке сыграть свадьбу с насильником.

По ее словам, к ней позвонил друг и сообщил, что 18 июня его сестру изнасиловал ее учитель на выпускном. При этом пострадавшая изначально заявление в полицию писать не стала.

Она боялась огласки, но позже все-же решилась написать заявлению полицию. При этом сотрудники правоохранительных органов ошеломили своим отношением и неуместным юмором.

"Местные менты предложили девочке сыграть с насильником свадьбу. Очень ценный советы, спасибо, лучше бы работу свою делали", - написала Вишницкая в другом посте.

Вишницкая добавила, что для девушки ищут психотерапевта и адвоката, который будет заниматься этим делом.

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Напомним, ранее сообщалось, что тело 16-летней Марии со следами сексуального насилия обнаружили 30 апреля на обочине дороги в селе Бреусовка местные жители.

По предварительной информации следствия, накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они употребляли спиртные напитки - в количестве не меняя литра водки.

Сообщалось, что одному из 15-летних юношей на первых этапах следствия было вручено подозрение в изнасиловании 16-летней девушки. А 7 мая суд Полтавской области избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Официальная причина смерти Марии - отравление алкоголем, отек головного мозга и токсическая энцефалопатия.