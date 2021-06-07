Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист

Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - / sputnik.kg

Безвременно умершую 16-летнюю Марию в селе Бреусовка (Полтавская область), по всей вероятности, изнасиловали уже после ее кончины. Об этом заявила в эфире украинского телевидения эксперт-криминалист Татьяна Незенко.

Она принимала участие в журналистском расследовании вместе с журналистами и рассказала, что на теле погибшей были обнаружены многочисленные травмы, которые подтверждают факт избиения и изнасилования. Незенко считает, что девушку насиловали уже после ее смерти.

По версии правоохранителей, Мария в компании выпила литр водки, а один из парней, Владислав, имел половой акт с Марией. Когда девушка шла по парку с парнем по имени Артем, то упала и ударилась головой. Компания решила оставить Марию в машине − "отдохнуть".

Подруга Марии вспомнила, что утром, когда проснулась, то парни сказали, что Мария не дышит, тогда решили ее вывезти на окраину села и оставили у дороги.

"Когда во второй раз Мария во время вечера отлучилась от компании, она пошла с парнем по имени Артем, и тогда с ней что-то случилось, поскольку, когда он вернулся один, сказал, что она шла, уснула и упала, ударившись головой. По версии подруги, Натальи, Марию пошли забирать Артем и Владислав. То, что Мария претерпела побои и изнасилование – факт. Учитывая телесные повреждения, которые я видела на ее половых органах, можно предположить, что половой акт произошел посмертно", – рассказала Незенко и добавила, что в свидетельстве о смерти не было никаких упоминаний о телесных повреждениях.

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Напомним, ранее сообщалось, что тело 16-летней Марии со следами сексуального насилия обнаружили 30 апреля на обочине дороги в селе Бреусовка местные жители.

По предварительной информации следствия, накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они употребляли спиртные напитки - в количестве не меняя литра водки.

Сообщалось, что одному из 15-летних юношей на первых этапах следствия было вручено подозрение в изнасиловании 16-летней девушки. А 7 мая суд Полтавской области избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Официальная причина смерти Марии - отравление алкоголем, отек головного мозга и токсическая энцефалопатия.