Под Харьковом мужчина семь раз раскроил голову топором старушке / Нацполиция

В городе Лозовая (Харьковская область) полицейские нашли тело зверски убитой топором 63-летней женщины. Об этом сообщили в Главке Нацполиции по региону.

Тело женщины нашли еще 13 июня. Сразу правоохранители заподозрили ранее судимого за совершение убийства и кражи 36-летнего мужчину из города Кропивницкий. Впрочем, поскольку он скрылся с места преступления, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в государственный розыск.

На днях правоохранители установили его местонахождение и задержали в городе Купянске Харьковской области. Злоумышленник признался в убийстве 63-летней женщины. По его словам, он случайно познакомился с потерпевшей в Лозовой и жил у нее в квартире несколько суток. Во время конфликта он ударил женщину семь раз топором по голове.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее сообщалось В селе Гребенки Киевской области 33-летний внук забил до смерти 82-летнюю бабушку. По словам правоохранителей, когда медики увидели тело женщины, то обнаружили синяки и ссадины, а также огромную рваную рану на голове.

Правоохранители также отметили, что после инцидента мужчина пошел домой, а врачей вызвал только на следующий день. Пенсионерка скончалась в карете скорой помощи. Мужчине грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.