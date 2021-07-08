Дерзкое убийство у отделения полиции в Стрыю: мужчину расстреляли из дробовика

Мужчину расстреляли у отделния полиции / Скриншот

В Стрые Львовской области неизвестный расстрелял 41-летнего мужчину. Тело обнаружили прохожие. Полиция разыскивает убийцу.

Как сообщает ТСН, трагедия случилась около полуночи 7 июля неподалеку отделения полиции. Люди говорят, что слышали выстрелы.

"На теле мужчины обнаружено два огнестрельных ранения, в участках груди и живота. По факту умышленного убийства продолжается досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Львовщины.

Также известно, что нападающий стрелял из дробовика сначала в спину, а потом - в живот.

"Понять, у кого были мотивы, кому он мог навредить, мне трудно", - говорит брат убитого.

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Убитый был оператором на автомойке. Он никогда не был женат и не имел детей.

Кроме этого, по словам родственников, мужчина был активистом Майдана, никогда не отказывал никому и вообще по душе был добрым человеком.

"Может банально с кем-то спутали, потому выстрел в спину был, даже не известно, видел, не видел стрелявшего. Он всегда жил для общества", - предполагают близкие убитого.

Тем временем, правоохранители рассматривают различные версии, в том числе убийство из-за неприязненных отношений.

Напомним, в городе Лозовая (Харьковская область) еще 13 июня полицейские нашли тело зверски убитой топором 63-летней женщины.

Правоохранители заподозрили ранее судимого за совершение убийства и кражи 36-летнего мужчину из города Кропивницкий. Впрочем, поскольку он скрылся с места преступления, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в государственный розыск. Его уже нашли. Злоумышленник признался в убийстве.

Добавим, в Каменском Днепропетровской области полицейские в течение 13 часов вели переговоры с подозреваемым в жестоком убийстве и отговоривали его от суицида.

Мужчина нанес своей домохозяйке 11 ножевых ранений в грудь и спину. В результате жертва преступления скончалась на месте.