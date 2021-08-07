Не умела плавать, но надеялась на любимого: в Киеве утонула 22-летняя беременная, парень был пьян

На этом месте скончалась беременная / Скриншот

Ужасная трагедия в Киеве. В одном из озер столицы утонула 22-летняя девушка. Она была беременной.

Как отмечают в ОО "Автопатруль Майдан", девушка утонула на глазах у множества отдыхающих. В это время ее парень был в нетрезвом состоянии. Трагедия случилась на озере Радунка в районе Воскресенки. Беременная решила поплавать на надувном матрасе.

"22-летняя девушка не умела плавать, но вместе с любимым пошла купаться на надувном матрасе. Оказавшись в центре озера, она стала звать на помощь. При этом никто из многочисленных отдыхающих не бросился спасать пострадавшую. Сам парень девушки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - указано в сообщении активистов.

Отмечается, что утонувшая была на третьем месяце беременности. Спасатели и медики пытались вернуть ее к жизни, но не сумели.

Напомним, ранее на Черкассчине супружеская пара, отдыхая на берегу местного водоема, решила на спор переплыть реку. В частности, женщина хотела доказать мужу, что она сможет преодолеть длительную дистанцию вплавь. В итоге они оба утонули.

Также ранее на Черниговщине в искусственном водоеме трагически утонули два брата-подростка - 10-летний Максим и 14-летний Алексей. Мальчики без разрешения родителей пошли купаться. Заметив то, что детей долго нет дома, отец мальчиков пошел их искать и нашел вещи на берегу. Мужчина сразу вызвал спасателей, а тем временем и сам пытался отыскать детей, но ему это не удалось.