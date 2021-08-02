Проиграла спор: на Черкасчине утонули муж и жена

Пара отдыхала у водоема / 1zoom.ru

Трагедия в селе Селище Черкасской области. Там одновременно утонули муж и жена.

Как пишет местное издание Про все, до того, как зайти в воду, супруги поспорили. В частности, женщина утверждала, что ей удастся переплыть реку,

"Мужчине 54 года, женщине 38 лет. Жена сказала, что сможет переплыть реку. Следом за ней пошел и мужчина. По прибытии на место происшествия один из полицейских увидел тело мужчины в воде и нырнул за ним. Но, когда достал, то обнаружил, что потерпевший уже мертвый", - рассказали в полиции.

Также известно, что инцидент произошел в понедельник, 2 августа, около полудня.

Правоохранители утверждают, что, вероятно, люди были пьяными, так как в селе их характеризуют, как неблагополучных.

Реклама

Мужчину уже нашли водолазы, а вот поиски тела женщины в водоеме еще продолжаются.

Отметим, с начала июля текущего года в стране утонули 310 людей.

Читайте такжеМама отвлеклась, чтобы собрать на берегу вещи: в Житомирской области утонул 6-мальчикНапомним, ранее на Черниговщине в искусственном водоеме трагически утонули два брата-подростка - 10-летний Максим и 14-летний Алексей. Мальчики без разрешения родителей пошли купаться. Заметив то, что детей долго нет дома, отец мальчиков пошел их искать и нашел вещи на берегу. Мужчина сразу вызвал спасателей, а тем временем и сам пытался отыскать детей, но ему это не удалось.