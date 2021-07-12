Купались рядом с трупом: в Одессе тело утопленника пролежало на пляже 4 часа - СМИ

Утонул 83-летний мужчина / Telegram

В Одессе на пляже Аркадия труп утопленника пролежал четыре часа. В это время отдыхающие развлекались, как ни в чем не бывало.

Как сообщает "7 канал", туристы продолжали загорать и плавать.

"С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели - проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство", - пишет СМИ.

Тем временем УНИАН со ссылкой на пресс-службу мэрии города сообщает, что тело обнаружили в районе пляжного комплекса Red Line.

"Информация о мертвом мужчине сотрудниками спасательно-водолазной службы была получена в 08:48. Муниципальные спасатели прибыли на место в 09:03 и сразу вызвали полицию. Спасатель извлек из воды пожилого мужчину, одетого в плавки", - говорится в сообщении.

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Утопленником оказался пенсионер 1938 года рождения.

Напомним, ранее подобный случай произошел в России. В Нижнем Новгороде утонул 20-летний парень. Это произошло на глазах у отдыхающих.

Трагедия произошла в Советском районе на третьем озере Щелковского хутора. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Однако уже известно, что место, где утонул молодой человек, было не оборудовано для купания. Также известно, что парень отдыхал у реки вместе с приятелями.

Отмечается, что тело парня вытащили из воды водолазы, но оставили в канаве. Голову умершего прикрыли пакетом.