Не послушались родителей: на Черниговщине в пруду утонули двое братьев-подростков

Ребята утонули в искусственном водоеме / ГСЧС

На Черниговщине в искусственном водоеме трагически утонули два брата-подростка - 10-летний Максим и 14-летний Алексей. Мальчики без разрешения родителей пошли купаться.

Трагедия случилась во вторник, 13 июля. По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, отец пытался их спасти, но було уже поздно.

Заметив то, что детей долго нет дома, мужчина пошел их искать и нашел вещи на берегу. Отец сразу вызвал спасателей, а тем временем и сам пытался отыскать детей, но ему это не удалось.

"До приезда спасателей тела детей на берег вытащили сотрудники Национальной полиции. К сожалению, спасти их жизни уже было поздно", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии устанавливаются соответствующими службами.

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Напомним, ранее трагедией закончилось для 16-летнего подростка купание в Мариуполе Донецкой области в реке Кальмиус.

Тело утонувшего парня нашли спасатели. Труп находился в сливной металлической трубе на расстоянии 2 м от берега.

Также на Волыни в местном водоеме утонул двухлетний мальчик. Ребенок утонул прямо возле своего дома.

В сельсовете рассказали, что мальчик играл с братом во дворе. За ними приматривал отец, пока мама ушла собирать чернику, а потом внезапно куда-то пропал.

Ребенка начали искать, но оказалось уже поздно.