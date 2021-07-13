Не послушались родителей: на Черниговщине в пруду утонули двое братьев-подростков

Детей пытался спасти отец. Однако не смог их отыскать в воде.
На Черниговщине в искусственном водоеме трагически утонули два брата-подростка - 10-летний Максим и 14-летний Алексей. Мальчики без разрешения родителей пошли купаться.
Трагедия случилась во вторник, 13 июля. По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, отец пытался их спасти, но було уже поздно.
Заметив то, что детей долго нет дома, мужчина пошел их искать и нашел вещи на берегу. Отец сразу вызвал спасателей, а тем временем и сам пытался отыскать детей, но ему это не удалось.
"До приезда спасателей тела детей на берег вытащили сотрудники Национальной полиции. К сожалению, спасти их жизни уже было поздно", - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии устанавливаются соответствующими службами.
Напомним, ранее трагедией закончилось для 16-летнего подростка купание в Мариуполе Донецкой области в реке Кальмиус.
Тело утонувшего парня нашли спасатели. Труп находился в сливной металлической трубе на расстоянии 2 м от берега.
Также на Волыни в местном водоеме утонул двухлетний мальчик. Ребенок утонул прямо возле своего дома.
В сельсовете рассказали, что мальчик играл с братом во дворе. За ними приматривал отец, пока мама ушла собирать чернику, а потом внезапно куда-то пропал.
Ребенка начали искать, но оказалось уже поздно.