Тело нашли в сливной трубе: в Мариуполе трагически погиб 16-летний подросток

В Мариуполе трагически погиб подросток / kiev.informator.ua

Трагедией закончилось для 16-летнего подростка купание в Мариуполе Донецкой области в реке Кальмиус.

Тело утонувшего парня нашли спасатели, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Отмечается, трагедия произошла в воскресенье, 11 июля, около 20:00. К спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что во время купания погиб парень.

"Водолазы спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета было извлечено тело погибшего парня, который находился в сливной металлической трубе на расстоянии 2 м от берега и передано сотрудникам Национальной полиции", — сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове произошла трагедия на водоеме - 17-летний парень утонул, спасая из воды своего младшего товарища.

Читайте такжеНе доглядел: на Волыни утонул 2-летний мальчик, за которым присматривал отец

В какой-то момент 14-летний подросток соскользнул и начал тонуть. В это время ему на помощь поспешил его друг, но при этом сам начал тонуть.