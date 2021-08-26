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"Сердечко не забилось": умер мальчик, которому стало плохо в лагере

26 августа 2021, 20:14

Тимофей был в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких . Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга.

В Запорожской области умер мальчик, которому стало плохо в лагере

В Запорожской области в детской больнице умер 12-летний Тимофей Дегальцев, которому несколько дней назад стало плохо в детском лагере в Херсонской области.

Как сообщила заместитель председателя ОГА Злата Некрасова, сегодня мальчик скончался в больнице. Медики около 50 минут проводили реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

"Тимофей нас покинул... 50 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердце так и не застучало. Больно", — написала она.

Напомним, 12-летнему Тимофею стало плохо в детском лагере во время физических нагрузок.

У него начались судороги, а в геническую больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Тимофей был в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких . Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга.

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Как сообщал Главред, в Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае. Трагедия произошла в селе Великая Цвиля.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками. Со слов родных ребенка, он иногда игрался со спичками, которые у него забирали.

А в Николаевской области вспыхнул пожар в одноэтажном многоквартирном доме. В одной из квартир дома остались без присмотра три малолетних ребенка – пятилетние девочки-близнецы и их трехлетняя сестричка. Жители, почувствовав запах дыма, бросились на улицу. Одна из женщин, увидев, что горит квартира молодой семьи, рискуя жизнью, бросилась спасать малышей.

viber
детский лагерь Запорожская область причина смерти
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