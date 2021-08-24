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"Была остановка сердца": в Херсонской области в детском лагере ребенок впал в кому

24 августа 2021, 23:22

У мальчика была остановка сердца, но к счастью врачам удалось спасти его.

Ребенка срочно госпитализировали / скриншот

В Херсонской области в детском лагере внезапно стало плохо 12-летнему Тимофею Дегальцеву из Запорожья.

Как рассказала в Facebook заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова, мальчик находился в Генической больнице в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Мальчику внезапно стало плохо во время физической нагрузки. Его медики забрали в больницу в бессознательном состоянии с судорогами", - отметила Некрасова.

Там Тимофей находился в больнице города Геническ. В частности, у мальчика была остановка сердца, но к счастью врачам удалось спасти его.

Сейчас точный диагноз пока не установлен. По словам Некрасовой, мальчика доставили в областную больницу Запорожья.

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Также, вчера, 23 августа, ребенку сделали КТ, которое показало двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Поэтому врачи проводят все необходимое лечение.

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Как сообщал Главред, в Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае. Трагедия произошла в селе Великая Цвиля.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками. Со слов родных ребенка, он иногда игрался со спичками, которые у него забирали.

А в Николаевской области вспыхнул пожар в одноэтажном многоквартирном доме. В одной из квартир дома остались без присмотра три малолетних ребенка – пятилетние девочки-близнецы и их трехлетняя сестричка. Жители, почувствовав запах дыма, бросились на улицу. Одна из женщин, увидев, что горит квартира молодой семьи, рискуя жизнью, бросилась спасать малышей.

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