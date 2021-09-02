"Замертво упал, потом - кома": в Днепре 15-летнего школьника свалил инсульт

Владимслав Щирий/ Соцсети

В Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому. И срочно был доставлен на лечение в медицинском учреждении в столице. Об этом в соцсети Facebook сообщила горожанка Екатерина Головачева.

Отмечается, что 15-летний Щирый, ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт.

Подростка транспортировали в Киев. Он вышел из комы. Медики поставили парню тяжелый диагноз — "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

Сейчас семья парня собирает средства на операцию.По словам волонтеров, на весь пакет лечения ориентировочно нужно около 200 тысяч гривен. Таких средств у родителей Щирого нет, поэтому они выставили на продажу автомобиль и надеются на помощь неравнодушных украинцев.

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Напомним, ранее в городе Смела (Черкасская область) у женщины во время купания в водоеме случился инсульт (кровоизлияние в мозг).

Женщина не дышала, и у нее ощущалось сердцебиение. Один из спасателей быстро и профессионально освободил легкие пострадавшей от воды и стал проводить реанимационные мероприятия. А очевидцы тем временем вызвали карету скорой помощи.