Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти

На Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти / скриншот из видео

В Смеле (Черкасская область) у женщины во время купания в водоеме случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Об этом сообщается на странице "Спасательная станция Смелы" в Facebook.

Происшествие произошло вчера, 27 июля, на центральном городском пляже Смелы около 17.00. Во время купания в реке Тясмин потеряла сознание женщина. Ее заметили сотрудники спасательной станции и вытащили на берег. Женщину в бессознательном состоянии вытащили на берег и принялись реанимировать мужчина с напарницей.

Женщина не дышала, и у нее ощущалось сердцебиение. Один из спасателей быстро и профессионально освободил легкие пострадавшей от воды и стал проводить реанимационные мероприятия. А очевидцы тем временем вызвали карету скорой помощи

Через две минуты 71-летняя женщина пришла в себя. Ее забрала скорая в городскую больницу имени Семашко.

В спасательной службе Смелы вынести похвалу своих сотрудников Виктора Терновцова и Ирину Лысенко за вовремя и профессионально оказанную первую помощь пострадавшей.

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Напомним, ранее в Нью-Йорке полицейский спас жизнь раненому человеку при помощи подручных средств - скотча и пачки чипсов.

Прибыв на вызов в район Гарлем коп Рональд Кеннеди проявил максимальную смекалку. Полицейский проявил похвальную смекалку: подручными средствами (пачкой чипсов и скотчем, которые нашлись в карманах), он закрыл рану пострадавшего.